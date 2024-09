Dirk Kuyt reageert na mislukte generale repetitie voor de derby tegen Antwerp volgend weekend

Het ziet er niet goed uit voor Dirk Kuyt bij Beerschot. Een nieuwe nederlaag was zijn lot en dit zorgt voor een slechte generale repetitie voor de derby tegen Antwerp.

Beerschot kon wederom niet winnen zaterdagmiddag. Het verloor met zware 0-3 cijfers van STVV. STVV met tweede overwinning op rij en duwt Beerschot helemaal de dieperik in Het werd niet alleen een nederlaag voor de troepen van Dirk Kuyt, maar ook de fans roerden zich.

Ongeregeldheden op het Kiel na nederlaag van Beerschot tegen STVV Dit zorgde ervoor dat de persconferentie na de wedstrijd niet doorging en dat het zeer moeilijk werd om interviews te doen in de mixed zone. In de chaos van het moment kreeg Sporza toch nog even Dirk Kuyt te pakken.

"Deze nederlaag komt hard aan. Voor de wedstrijd hadden we de koppen bij elkaar gestoken, maar we hadden het geluk niet aan onze zijde in de beginfase", verklaarde Kuyt de nederlaag tegen STVV. "De blessure van Thibaud (Verlinden) is zuur, het begin van een hele frustrerende namiddag. Je kan niet alles wijten aan pech, maar het zich de afgelopen periode écht niet mee."

Er zit maar één ding op voor Beerschot en Dirk Kuyt. "Je blijft vechten, al is het voetbal niet goed. Dit moeten we samen verwerken, want iedereen hier draagt Beerschot een warm hart toe."