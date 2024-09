Johan Boskamp ziet het niet goed komen met JPL-club: "Met die kern zie ik geen enkele trainer in staat om hen in eerste klasse te houden"

Bij verschillende Belgische clubs loopt het nog helemaal niet zoals gehoopt, al is er één club nog het ergste aan toen. Beerschot behaalde voorlopig 1 op 21. Johan Boskamp ziet het niet goed komen.

Beerschot keerde dit seizoen terug naar de Jupiler Pro League. Voorlopig is dat nog geen succesverhaal geweest. De club pakte 1 op 21 in zijn seizoensbegin.

Coach Dirk Kuyt staat ongetwijfeld onder druk. Zaterdag wordt er tegen STVV gespeeld, dat ook al heel wat problemen ondervond en al een trainerswissel deed.

Johan Boskamp ziet het niet meteen goed komen met de Kielse Ratten. "Met deze kern zie ik geen enkele trainer in staat om Beerschot in eerste klasse te houden. Het spelersmateriaal is gewoon niet goed genoeg", is hij duidelijk bij Het Belang van Limburg.

"Voor iemand als Kuyt, die uit de Nederlandse school komt, is dat extra moeilijk. In zijn situatie verwacht je dat hij vanuit de organisatie gaat spelen en veel volk achter de bal houdt, maar dat is tegen zijn natuur."

Het duel tegen STVV wordt ongetwijfeld van groot belang voor de Nederlander. "Misschien moet hij toch wat meer voorzichtigheid inbouwen, want als hij straks verliest tegen STVV, kan het wel eens gedaan zijn. Zo gaat dat in België. Vroeg of laat slaan ze je als trainer altijd op je pegel", besluit Boskamp.