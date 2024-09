Na Kylian Mbappé en SM Caen wil een speler uit de Premier League een Ligue 1-club overnemen!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Nantes is te koop. En de club heeft een mondeling bod ontvangen van het investeringsfonds dat eigendom is van... de vader van Trent Alexander-Arnold, de speler van Liverpool.

Waldemar Kita staat op het punt FC Nantes te verkopen. Na jaren van financiële problemen is de huidige eigenaar bereid om de club aan de hoogste bieder van de hand te doen.

Volgens berichten in de Franse pers heeft een Premier League-speler, via het Londense investeringsfonds van zijn vader, afgelopen vrijdag een mondeling bod uitgebracht om FC Nantes over te nemen. Dit nieuws komt kort na de officiële overname van SM Caen door Kylian Mbappé.

Volgens de Franse krant L'Équipe zou Trent Alexander-Arnold, die al belangen heeft in meerdere Formule 1-teams, grote interesse tonen in de overname van de club.

De rechtsback van het Engelse nationale team zou bereid zijn om een bedrag van 100 miljoen euro neer te tellen, aangevuld met een bonus van 40 miljoen euro om de deal te voltooien.

Kita had in juli al een videoconferentie met Alexander-Arnold en zijn vertegenwoordigers. Halverwege september vond er bovendien een persoonlijke ontmoeting plaats in Genève tussen beide partijen.