Promotiekandidaat staat op in de CPL: "Geloof dat we nu vertrokken zijn voor de rest van het seizoen"

Lommel SK begon het seizoen in de Challenger Pro League bijzonder moeizaam, maar lijkt er stilaan bovenop te komen. Volgens Diego Rosa is de trein vertrokken.

Lommel SK was afgelopen seizoen enorm dicht bij een promotie naar 1A. Uiteindelijk verloor de club beide barragewedstrijden tegen KV Kortrijk.

Ook dit jaar werd Lommel al voor het seizoen als een promotiekandidaat gezien in 1B. Toch begonnen de Limburgers niet zoals voorzien aan het nieuwe seizoen met twee nederlagen op rij. Daar kwam dan nog eens bij dat de club in beker door Belisia Bilzen werd uitgeschakeld.

Maar nu heeft Lommel ondertussen al drie competitiewedstrijden op rij gewonnen. Daardoor klommen ze naar een (voorlopige) derde plaats in de CPL.

De trein is vertrokken voor Lommel

"Na een moeizame start werken we nu harder en spelen we ook beter", vertelde middenvelder Diego Rosa bij Het Belang van Limburg. "De woede van de trainer na de bekernederlaag was terecht. Iedereen wil winnen."

Is de trein nu ook vertrokken? "Eindelijk vallen de puzzelstukjes in mekaar. Ik geloof dat we nu vertrokken zijn voor de rest van het seizoen. Het zal alleen nog maar beter worden."

Ook op persoonlijk vlak krijgt Rosa een flinke boost. Hij verwacht in december een dochter. "Door de komst van mijn dochter krijg ik alleen nog maar meer kracht op het veld om mezelf te bewijzen. Ik draag nu meer verantwoordelijkheid en het is voor hen dat ik dit doe. Mijn familie komt over van Brazilië om ons te helpen na de bevalling", besluit hij.