Remco Evenepoel zegt wie hij als nieuwe coach wil zien bij Anderlecht

Brian Riemer werd donderdag ontslagen bij Anderlecht. Ondertussen heeft paars-wit zijn oog laten vallen op enkele opvolgers. Remco Evenepoel heeft ook zijn duidelijke voorkeur gegeven.

Er moest iets veranderen bij Anderlecht, dat was duidelijk. Uiteindelijk was het Brian Riemer die op donderdag ontslagen werd. De nederlaag tegen KRC Genk was er te veel aan.

Hij bracht geen goed spel met paars-wit en de resultaten ontbraken ook de laatste weken. Nu moet Anderlecht op zoek naar een nieuwe coach.

De Brusselaars zouden hun oog ondertussen hebben laten vallen op Mark Van Bommel en Karel Geraerts. Remco Evenepoel heeft duidelijk wel een voorkeur.

"Wie hem zal opvolgen? Mark van Bommel mag wel komen", begint hij bij Sporza. "Dat zou een goeie stap zijn, maar misschien vinden de Antwerp-fans dat niet leuk."

Van Bommel realiseerde mooie dingen bij Antwerp, zou hij nu al klaar zijn voor een nieuwe avontuur in België? "Maar Dennis Praet is ook naar Antwerp gegaan. Dat zou een mooie switch zijn."