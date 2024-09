📷 Galatasaray maakt er zijn werk van en lacht José Mourinho uit nadat hij persconferentie weigert

Galatasaray won de topper tegen Fenerbahce. José Mourinho toonde zich een slechte verliezer.

Galatasaray, de ploeg van Dries Mertens, is nog altijd ongeslagen in de Turkse Süper Lig. Er werd met 1-3 gewonnen in de topper tegen de aartsvijand Fenerbahce.

Dries Mertens was één van de doelpuntenmakers in de wedstrijd. Voor Fenerbahce, de ploeg van trainer José Mourinho, was het de eerste nederlaag van het seizoen.

De succestrainer was danig gefrustreerd na de wedstrijd en stuurde zijn kat naar de persconferentie na de wedstrijd. Spek voor de bek van Galatasaray om hem in zijn hemd te zitten.

Op de X-account van de club postte men een zogezegd boek met de titel “The Crying One”, een referentie naar zijn bijnaam The Special One.

Het boek is te koop in de winkels in Istanbul, zo staat er nog te lezen. Galatasaray is met 18 op 18 leider. Fenerbahce volgt op vijf punten.