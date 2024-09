Niemand in Europa doet beter dan JPL-speler: "Hij verdient dit na alle kritiek die hij al kreeg in zijn jonge carrière"

Matthieu Epolo heeft zich opnieuw bewezen als een van de revelaties van het seizoen bij Standard Luik. De 20-jarige doelman leverde vrijdagavond een cruciale prestatie in het scoreloze gelijkspel tegen Union Sint-Gillis.

Met zeven reddingen was hij de absolute uitblinker, waarmee hij zijn zesde clean sheet in acht wedstrijden veiligstelde. Epolo heeft nu slechts drie doelpunten geïncasseerd in deze reeks, en zijn coach Ivan Leko was vol lof.

De jonge doelman begon het seizoen terwijl er getwijfeld werd aan zijn kwaliteiten. Critici wezen op zijn onzekerheid bij hoge ballen, beperkte voetenspel en gebrek aan leiderschap. Twee maanden later heeft Epolo zijn critici de mond gesnoerd.

Geen enkele doelman in Europa heeft meer clean sheets of minder tegendoelpunten. Epolo leidt de Belgische ranglijst en ook internationaal maakt hij indruk. Anthony Moris van Union volgt hem met vijf clean sheets. Epolo had tegen Union een hoofdrol met cruciale reddingen, waaronder twee belangrijke stops op pogingen van Ivanovic.

Toch kwam hij tien minuten voor tijd bijna in de problemen toen hij een terugspeelbal bijna in de voeten van Fuseini schoot. "Dat was even schrikken, maar gelukkig liep het goed af," reageerde Epolo na afloop. Hij benadrukte het belang van het houden van de nul: "We hebben de nul gehouden, dat is het belangrijkste."

Ook bij de supporters wint Epolo snel aan populariteit. Na de wedstrijd stormde een jonge fan het veld op voor een selfie met zijn idool, wat Leko alleen maar kon toejuichen. "Matthieu is nog jong, maar hij kreeg al zoveel kritiek in zijn carrière. Hij bleef altijd hard werken. Dit was zijn avond," zei Leko, die ook de rol van keeperstrainer Jean-François Gillet benadrukte in Epolo’s groei.