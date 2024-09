Real Madrid werkt in het grootste geheim aan zomermercato: 'Spaanse grootmacht dropt bom met enorme dubbelslag'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid werkt in alle stilte aan een enorme slag. De Spaanse grootmacht wil zich ook de komende jaren wapenen. En de lat ligt zoals altijd torenhoog.

De Spaanse media weten dat Real Madrid komende zomer een enorm offensief heeft gepland. En uiteraard is Florentino Perez in alle stilte al aan de juiste touwtjes aan het trekken.

Zo wil de voorzitter van De Koninklijke Xabi Alonso terug naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. De 42-jarige Spanjaard was tussen 2009 en 2014 één van de sterkhouders op het middenveld van Real Madrid en is ondertussen héél succesvol als coach van Bayer 04 Leverkusen.

© photonews

Real Madrid ziet in Alonso dan ook de gedoodverfde opvolger van Carlo Ancelotti. Het contract van de Italiaan werd vorig seizoen - Perez vond geen waardige opvolger - tegen alle verwachtingen in verlengd. De Italiaan is dan ook op de hoogte van de plannen van zijn werkgever.

Die plannen mogen gerust als 'masterplan' worden omschreven. Real Madrid wil niet alleen Alonso, maar ook meteen Florian Wirtz weghalen bij Leverkusen.

Doet Real Madrid komende zomer een enorme dubbelslag?

Het moet er allemaal voor zorgen dat De Koninklijke ook de komende seizoenen dé toonaangevende club wordt op het wereldwijde voetbaltoneel. En iets zegt ons dat het niet bij deze twee namen zal blijven…