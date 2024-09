Arnar Vidarsson bijzonder blij met nieuw "klootzakje" bij KAA Gent: "Toen ik de eerste beelden zag van hem, was ik meteen verliefd"

KAA Gent kon afgelopen weekend met 2-4 winnen op het veld van Club Brugge. Max Dean kon zijn eerste competitiedoelpunt scoren voor de Buffalo's, maar viel vooral op met zijn viering.

Max Dean kon zich tegen Club Brugge als eerste op het scorebord zetten. In minuut 40 scoorde hij de openingstreffer en liet zich meteen opvallen met zijn viering.

Met een zogenaamde billionaire strut, een viering van Conor McGregor, ging hij richting de spionkop van Club Brugge. Arnar Vidarsson, sportief manager van KAA Gent, vond het in ieder geval geweldig.

"Toen ik de eerste beelden zag van hem, was ik meteen verliefd", begon hij volgens Sporza bij Extra Time. "Het is gewoon een klootzakje en die zijn met uitsterven bedreigd in de voetbalwereld momenteel. Ik zie dat wel graag en provoceerde vroeger ook als speler."

"Kijk, als je de tegenstander 3% uit zijn lood kunt slaan, is dat 3% winst", gaat Vidarsson verder. Uiteindelijk pakte Dean nog wel een gele kaart omdat hij bij zijn wissel ruim de tijd nam om het veld te verlaten.

"We hebben het natuurlijk al gehad over onnodige kaarten pakken en hij zal nu moeten leren om alles te filteren, maar zijn eigenheid zullen we niet afnemen", besluit hij.