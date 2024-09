De gedroomde kans om zich te herpakken is gemist, maar we zullen Roméo Lavia binnenkort weer bij Chelsea zien

Het zal niet voor deze dinsdag zijn, maar Roméo Lavia staat op het punt om zijn rentree te maken in een officiële wedstrijd bij Chelsea. Het zal echter waarschijnlijk te kort dag zijn voor de selectie van Domenico Tedesco voor de Nations League.

"Romeo is morgen niet beschikbaar." Deze zin lijkt Enzo Maresca, de trainer van Chelsea, bijna elke week te herhalen. Romeo Lavia, die na zijn uitstekende eerste wedstrijd van het seizoen met de Blues tegen Manchester City te kampen kreeg met hamstringblessures, is opnieuw afwezig in de selectie van Chelsea voor de wedstrijd tegen Barrow, een team uit de Engelse vierde divisie, in de 1/16e finales van de EFL Cup.

Hij traint al wel ongeveer een week weer mee met de groep. De 20-jarige verdedigende middenvelder had kunnen profiteren van deze wedstrijd tegen een bescheiden tegenstander om weer in vorm te komen. Maar dat zal niet gebeuren.

Romeo Lavia terug dit weekend met Chelsea?

"Hij zou daarentegen bij de selectie kunnen zitten dit weekend, tegen Brighton", vervolgde Maresca. Voor het eerst sinds 18 augustus, zou Romeo Lavia weer op het veld van de Premier League kunnen staan.

Een ontmoeting die al van groot belang zal zijn voor Chelsea tegen een directe concurrent voor de Europese plaatsen. Het blijft nog onduidelijk welke risico's Enzo Maresca bereid is te nemen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat we de Rode Duivel nog zullen zien terugkeren in de selectie van Domenico Tedesco, die op 4 oktober wordt aangekondigd, voor de wedstrijden in de Nations League in Italië en tegen Frankrijk.