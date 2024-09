De ideale coach voor Anderlecht? "Als ze kampioen willen worden..."

RSC Anderlecht heeft onlangs Brian Riemer ontslagen. De club is nu op zoek naar een vervanger voor de Deen.

Anderlecht heeft onlangs een punt gezet achter de samenwerking met Brian Riemer. De Deense coach vertrok na 18 maanden dienst. Hij overleefde de nederlaag van afgelopen dinsdag tegen Genk niet.

Momenteel neemt David Hubert even over als interim-coach. Anderlecht is nu op zoek naar een vervanger, zodat Hubert niet lang coach hoeft te zijn.

Verschillende namen zijn recentelijk genoemd als mogelijke vervangers. Daaronder vallen Kjetil Knutsen, Kasper Hjulmand, maar ook die van Mark Van Bommel.

Het is trouwens de voormalige coach van Antwerp die de voorkeur lijkt te genieten van de aanwezigen bij La Tribune. "De toekomstige coach moet charisma hebben en aantrekkelijk voetbal bieden", verklaarde Nordin Jbari. "Hij is duur, maar als ze kampioen willen worden, moeten ze betalen. Hij heeft de kwaliteiten, de wil om te winnen en de winnaarsmentaliteit."

Ook Philippe Albert is het hiermee eens. "Hij kent onze competitie. Het kan me niet schelen wat zijn salaris is, het is een investering." Albert noemt ook een andere mogelijke coach: Hein Vanhaezebrouck. "Hij is beschikbaar. Hij heeft al gefaald in Brussel. Maar op dit moment zullen Van Bommel en Vanhaezebrouck geen fouten maken."