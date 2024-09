Waarom Anderlecht op zijn hoede moet zijn voor Ferencvaros, en niet zo'n beetje

Deze woensdag start Anderlecht zijn Europese campagne tegen Ferencvaros. De Hongaarse grootmacht komt vol vertrouwen naar de wedstrijd.

In normale omstandigheden kan de ontmoeting met Ferencvaros in de Europa League gezien worden als een redelijk toegankelijke wedstrijd voor RSC Anderlecht. Ook al is de club uit Boedapest de grootste in zijn land, de Hongaarse competitie staat 22e op de UEFA-ranking, 14 plaatsen achter België.

Maar Ferencvaros is veruit de beste vertegenwoordiger van de OTP Liga met 35 titels, waarvan 6 op rij sinds 2018. Het feit is dat zonder de club van Florian Albert (een legende van Ferencvaros met 595 doelpunten in 693 wedstrijden!), het Hongaarse voetbal veel lager zou staan op de UEFA-ranking.

In werkelijkheid is Ferencvaros in Hongarije wat Anderlecht was in het Belgische voetbal, en zelfs meer: een locomotief, en de enige Hongaarse club die ooit een Europa Cup heeft gewonnen (bij ons deelt KV Mechelen deze eer met RSCA). En in tegenstelling tot de Paars-Witten, blijft Zöld-Feherek altijd aan de top.

Ferencvaros in zeer goede vorm

Vijf wedstrijden, vijf overwinningen: simpel gezegd, Ferencvaros heeft niet alleen dit seizoen geen nederlaag geleden, maar heeft zelfs nog niet geproefd van iets anders dan drie punten. Een echte stoomwals. Een sprankje hoop voor Anderlecht: in Europa verliep het minder goed.

Ferencvaros werd inderdaad uitgeschakeld door Midtjylland, met een 2-0 nederlaag in Denemarken gevolgd door een gelijkspel (1-1) thuis. Tegen het bescheiden Banja Luka moesten de Hongaren naar strafschoppen gaan om door te stoten naar de Europa League. Er valt dus iets te halen voor RSCA.

Het Lotto Park moet echter rekenen op een geweldige sfeer aanstaande woensdag in het bezoekersvak. Vorig seizoen hadden we de kans om een van de derby's van Boedapest bij te wonen: Ujpest-Ferencvaros. In het vervallen stadion van de Ujpest-club zorgden de hardcore fans van Ferencvaros voor een ongelooflijke sfeer, waarbij ze regelmatig de grond deden trillen en het veld aan ons zicht onttrokken onder een voortdurend vuurwerk. Voor de details, de wedstrijd was van een laag niveau, vooral vanuit het oogpunt van Ujpest, die met 0-5 werd verslagen...

Vorig seizoen kwam Racing Genk het grootste Hongaarse club in de Conference League tegen in de groepsfase. Resultaat: twee gelijke spelen, 1-1 in Boedapest en 0-0 in Limburg. Nu rest de vraag: zou een gelijkspel in de huidige context voor Anderlecht een teleurstellend resultaat zijn? Bij de loting zou het antwoord ja zijn geweest. Vandaag zijn we daar minder zeker van.