Dit voelden we niet aankomen! Bormans doet opvallende vaststelling over Union SG en positie Pocognoli

Al vier wedstrijden scoort Union SG niet meer. Toch komt CEO Philippe Bormans met een opvallend statement.

Union SG kende een mindere competitiestart in vergelijking met de voorbije seizoenen. Druk op trainer Sébastien Pocognoli is er echter helemaal niet, zo geeft CEO Philippe Bormans aan in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Druk op de trainer? Neen, dat hebben we in het verleden ook nooit gedaan. Onze coach is jong, we steunen hem”, klinkt het heel erg resoluut.

De twaalfde plaats is geen reden om te panikeren. “Bovendien”, zegt Bormans, “vind ik ons beter spelen dan vorig seizoen. Ook al wonnen en scoorden we toen wel. Ons voetbal is positief. We hebben in bepaalde wedstrijden pech gehad maar dat komt wel. Je ziet dat de kwaliteit omhoog gaat. Soms moet je kijken naar het grotere plaatje.”

Volgens Bormans wil Pocognoli precies brengen wat de club graag ziet. “Een ploeg die zich toont, die goesting heeft en die wilt winnen. Volgens de waarden van Union. Daar hebben we de groep voor. Na acht speeldagen moet je trouwens nog niet te veel naar het klassement kijken.”

Bormans verwacht een moeilijke wedstrijd voor Union in Turkije. “Zij werden uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en verloren de stadsderby afgelopen weekend. Ik verwacht dat het voor ons moeilijk zal worden.”