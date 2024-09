"Heel frustrerend": Nilsson haalt pijnpunten aan, maar rept met geen woord over vervanging

Club Brugge verloor met 2-4 van KAA Gent. Gustav Nilsson maakt een analyse van wat er allemaal fout liep.

Club Brugge kreeg zondagmiddag in het eigen Jan Breydelstadion een lesje in efficiëntie van KAA Gent. “Je kan misschien zeggen dat Gent niet verdiende van te winnen, maar eigenlijk hebben we het alleen aan onszelf te danken dat we vandaag verloren”, zegt Gustav Nilsson.

De Zweedse spits zag zijn ploeg heel goed aan de match beginnen, met tal van kansen. “Maar jammer genoeg kregen we tot onze eigenste frustratie de bal niet tegen de netten. Gent daarentegen prikte twee keer tegen in de eerste helft, maar het stond wel 0-2 na vijfenveertig minuten.”

Efficiëntie was enkele dagen daarvoor ook al het codewoord in de Champions League tegen Borussia Dortmund. “Iedereen was serieus gefrustreerd toen we in de kleedkamer kwamen en zeker omdat we verre van een slechte wedstrijd speelden.”

“Alles op onze verdedigers steken heeft ook geen zin, want voor de bezoekers hun eerste doelpunt scoorden, hadden wij minstens ook al twee keer moeten scoren en hadden wij die wedstrijd dan volledig in handen. Neen, deze 2-4 nederlaag is een heel frustrerend resultaat voor ons.”

Over het feit dat Nilsson nadat hij de 2-4 scoort vervangen werd, wilde hij met geen woord reppen. Trainer Nicky Hayen had dat ervoor al bestempeld als een fout die hij maakte.