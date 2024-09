Real Madrid bevestigt slecht nieuws rond Kylian Mbappe, die er hoogstwaarschijnlijk ook weer niet bij zal zijn tegen de Rode Duivels

Kylian Mbappé zal de komende drie weken de competitie missen vanwege een blessure die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen Alaves deze week. Daardoor wordt de kans dat hij bij de Franse selectie zit voor de komende interlandperiode ook bijzonder klein.

Het was een van de verrassingen in de opstelling van de heenwedstrijd in Lyon. Kylian Mbappé, net als Antoine Griezmann, begon op de bank in de wedstrijd Frankrijk - België die door de Fransen werd gewonnen.

Dit was een roulatiesysteem opgezet door Didier Deschamps, die de dag ervoor had verklaard de Nations League te gebruiken als een "laboratorium" voor de kwalificaties voor het WK 2026.

Terwijl Domenico Tedesco op 4 oktober de selectie van de Rode Duivels zal aankondigen en de andere Europese coaches hetzelfde zullen doen rond die tijd voor de tweede reeks Nations League-wedstrijden, ontving Didier Deschamps deze week slecht nieuws.

Kylian Mbappé zal hoogstwaarschijnlijk België - Frankrijk missen

Dinsdagavond tegen Alaves moest Kylian Mbappé tien minuten voor tijd van het veld, duidelijk geblesseerd aan het been. Real Madrid heeft het nieuws bevestigd: de Franse aanvaller heeft een blessure aan de hamstrings opgelopen en zal de komende drie weken niet kunnen spelen.

Bij Los Blancos zal Mbappé afwezig zijn in de komende drie wedstrijden: tegen Atlético Madrid in La Liga, tegen Lille in de Champions League, en tegen Villarreal opnieuw in de competitie.

Exact over drie weken is het woensdag 16 oktober, twee dagen na België - Frankrijk, de vierde speeldag van de Nations League. Het lijkt dan ondenkbaar dat de Franse bondscoach de Madrileen selecteert voor deze bijeenkomst in oktober, wetende dat hij sowieso niet hersteld zal zijn voor de eerste wedstrijd.