Vidarsson maakt eerlijke analyse van eerste maanden van KAA Gent onder Vrancken

KAA Gent won met 2-4 op bezoek bij Club Brugge. Een opsteker voor de Buffalo's, al beseffen ze heel goed dat het ook totaal anders had kunnen lopen.

De overwinning op bezoek bij Club Brugge is voor het nieuwe KAA Gent een enorme meevaller, al had het die ook te danken aan de manier waarop blauwzwart voor de dag kwam.

“Kijk, we hebben veel transfers gedaan: 8 inkomende en 7 uitgaande”, zei sportief manager Arnar Vidarsson in Extra Time. “Er is ook een nieuw management, een nieuwe technische staf en zodoende ook een nieuwe manier van werken. En dat met een voorbereiding van slechts vier weken.”

Vidarsson beseft dat er nog veel werk aan de winkel is, maar weet ook dat KAA Gent won door de onmondigheid van Club Brugge. “We hebben geluk gehad dat Club niet kon scoren in hun sterke eerste 45 minuten.”

“Je gameplan mag nog zo goed zijn, soms is je tegenstander gewoon beter. Dan moet je wat geluk en ook de kwaliteit hebben - zeker de verdedigende organisatie - om te overleven in zulke wedstrijden.”

Om mee te doen met de top is nog veel nodig. Iedereen weet dat ook wel binnen de club. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar het doet alvast deugd dat we onze start zowel Europees als in de competitie niet gemist hebben.”