Doorbraak bij buitenlandse topclub, maar Antwerp gaat niet uit het hart: "Ik ga er alles aan doen om er zondag te zijn"

Matteo Dams, de 20-jarige linksback van PSV, is dit seizoen aan een indrukwekkende opmars bezig. De jonge Schotenaar speelde in elke wedstrijd van PSV, waarbij hij zelfs in de basis startte in het Champions League-duel tegen Juventus.

"Toen ik het veld in Turijn betrad en de Champions League-hymne hoorde, moest ik toch even knijpen", vertelt Dams in GvA. Hij maakte deze zomer de overstap van Jong PSV naar het eerste elftal onder trainer Peter Bosz, en ondanks het harde werk blijft hij nuchter over zijn succes: "Ik had nooit verwacht zoveel speelkansen te krijgen."

Ondanks zijn eigen carrière blijft de liefde voor zijn jeugdliefde Antwerp groot. "Mijn ouderlijk huis staat op fietsafstand van de Bosuil en de liefde voor Antwerp heb ik met de paplepel meegekregen", vertelt Dams.

Hij groeide op met de rood-witte club en probeert, wanneer hij in België is, altijd een wedstrijd van Antwerp bij te wonen. Zo was hij vorig seizoen aanwezig bij de titelwinst en de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. "Als Antwerp speelt en ik ben thuis, probeer ik altijd te gaan kijken."

Aankomende zondag staat de derby tussen Antwerp en Beerschot op het programma, een wedstrijd die Dams absoluut niet wil missen. "Wij spelen zaterdagmiddag tegen Willem II, dus ik ga er alles aan doen om die derby niet te missen", zegt hij enthousiast.

Dams combineert zijn succesvolle voetbalcarrière met een nuchtere kijk op het leven. Hij woont nog steeds bij een gastgezin in Eindhoven en rijdt in een Volkswagen Golf, ondanks de plagerijen van zijn ploegmaats over een luxueuzere auto. "Dat interesseert me niet, geld evenmin. PSV is mijn club, en ik hoop binnenkort over een nieuw contract te kunnen praten", besluit hij vastberaden.