Jean Kindermans reageert op uitgaande Anderlecht-transfer: "Anderlecht heeft hem cadeau gedaan"

Jean Kindermans, voormalig jeugddirecteur bij Anderlecht, heeft in de Portugese pers zijn mening gegeven over de transfer van Zeno Debast van Anderlecht naar Sporting. Voor hem heeft de Portugese topclub de deal van hun leven gedaan.

Kindermans was verantwoordelijk sprak in een interview met de krant 'O Jogo' vol lof over de verdediger van Sporting en verzekert hij dat de club uit Alvalade de investering van 16 miljoen euro gemakkelijk zal terugverdienen.

"16 miljoen euro? Dat was een cadeau. Ik ben er zeker van dat Sporting hem over twee of drie seizoenen zal kunnen verkopen voor twee of drie keer zoveel", zei de 60-jarige bestuurder, die momenteel dezelfde functie bekleedt bij Antwerp.

Kindermans benadrukte ook de veerkracht van Debast, nadat hij zich wist te herstellen van een grote fout in de Supercup tegen FC Porto en een minder sterke prestatie tegen Frankrijk in de Nations League. "Dit is professioneel voetbal op het hoogste niveau, bij de Belgische nationale ploeg en de club."

"Hij moet altijd de best mogelijke wedstrijd spelen en tegenslagen overwinnen. Het gaat niet alleen om ontwikkeling, maar om consistent kwaliteit leveren. Hij is intelligent genoeg om zijn fouten te analyseren en snel te corrigeren. Op 21-jarige leeftijd is hij nog niet volledig ontwikkeld en moet hij de kleine fouten die hij maakt overwinnen."

Debast speelde meer dan 15 jaar bij Anderlecht, waar hij op zesjarige leeftijd arriveerde na ontdekt te zijn door Kindermans op een toernooi in Brussel. Kindermans aarzelt niet om Debast te vergelijken met een andere legendarische 'Rode Duivel' op dezelfde positie, de huidige coach van Bayern München: Vincent Kompany.

"Ze zijn vergelijkbaar qua speelstijl. Hij weet hoe hij moet passen, ziet de passlijnen en de vrije spelers. Hij durft risico's te nemen tijdens wedstrijden. Je kunt hem een beetje vergelijken met Kompany, maar niet volledig. Kompany is misschien wel de beste centrale verdediger in de geschiedenis van België."