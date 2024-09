Nicky Hayen fileert resultaten van zijn Club Brugge en is nog niet vergeten wat oude bekende voor hem betekent

De conclusie van Nicky Hayen is op dit moment helder: de resultaten van Club Brugge kunnen nog altijd beter, de vorm zit vrij goed. Met dat in het achterhoofd leeft de trainer van blauw-zwart toe naar een belangrijk tweeluik buitenshuis, met om te beginnen de verplaatsing naar het Zwarte Land.

"De defensieve stabiliteit was niet voldoende tegen Gent", komt Hayen terug op de nederlaag die Club slikte in eigen huis. "Dat hebben we aangekaart en we zijn er mee aan de slag gegaan. Samen met het duel tegen Dortmund was die partij tegen Gent voetballend één van onze betere wedstrijden. Ik ben ervan overtuigd dat je wel beloond zal worden als je dit week in week uit blijft brengen."

Die beloning is er recent dus niet geweest. "Het hangt af van details en die hebben deze keer in ons nadeel gespeeld, mede door ons eigen toedoen. Uit die dingen wilen we wel leren. Inclusief de wedstrijd tegen Gent hebben we nog altijd 12 op 15, wat nog altijd heel goede resultaten zijn. De 13 op 24 in totaal is net voldoende, niet super."

Club Brugge staat voor lastige verplaatsing

Met dat gevoel presenteert Club Brugge zich vrijdagavond in Charleroi. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn groep er zal staan. Het is een lastige verplaatsing, met bij de tegenstander een coach die zowel onze spelers als onze staf heel goed kent. Charleroi uit is altijd moeilijk, maar de verplaatsing naar Kortrijk van een paar weken geleden was ook een klip die we goed omzeild hebben."

De Carolo's moeten niet onderschat worden, want ze hebben evenveel punten. "Het is hun verdienste dat ze staan waar ze staan, maar wij moeten ons eigen voetbal brengen." Het zal uiteraard ook een bijzonder weerzien worden met Rik De Mil. Nicky Hayen is hun samenwerking bij Club Brugge zeker nog niet vergeten.

Mooie woorden van Hayen voor De Mil

"Het is dankzij Rik en Carl Hoefkens dat ik destijds binnengehaald ben bij Club NXT. We hebben toen goede gesprekken gevoerd over onze voetbalvisies. Ik heb alleen maar mooie woorden voor Rik." Vrijdagavond zullen de complimenten wel plaatsmaken voor een harde sportieve strijd. Daarna lonkt voor Club de Europese ontmoeting met Sturm Graz.