Steeds bankzitter vanwege buitengewone concurrentie: heeft Michy Batshuayi afscheid genomen van de Rode Duivels door te tekenen bij Galatasaray?

De start is niet gemakkelijk voor Michy Batshuayi bij Galatasaray. De Belgische aanvaller vecht voor een basisplaats, die moeilijk te bemachtigen is in een meer dan goed gevulde aanvallende linie. Het is de samenvatting van een (groot) deel van zijn carrière, uiteindelijk.

353 minuten gespeeld in 9 wedstrijden. Dat is de karige balans van Michy Batshuayi sinds zijn aankomst bij Galatasaray deze zomer. Toch heeft de voormalige Rode Duivel ervoor gekozen om de grote rivaal Fenerbahçe te verlaten, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde. Het loopt voorlopig echter niet zoals gehoopt.

Sterke concurrentie voor Michy Batshuayi bij Galatasaray

De eerste reden is de concurrentie. Galatasaray is individueel het best uitgeruste team in het land. Naast Batshuayi bestaat de aanval uit Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens en Victor Osimhen, die op de valreep tijdens de transferperiode naar de club is gekomen nadat hij geen definitieve oplossing vond om Napoli te verlaten.

Hoewel de Turkse competitie lager geklasseerd staat dan de Belgische Pro League op de UEFA-coëfficiëntenlijst, kan de Süper Lig toch spelers van zeer hoog niveau aantrekken, voornamelijk dankzij het fiscale regime.

Zoals Ruud Boffin, de voormalige Belgische doelman die tien jaar in de Turkse competitie doorbracht, deze week uitlegde bij L'Avenir: "Het bruto salaris van een speler is het nettoloon in Turkije." De belastingen, die 15% van het totale salaris vertegenwoordigen, worden betaald door de club, die op zijn beurt wordt geholpen door een overheid die naar verluidt elk jaar zo'n 100 miljoen euro verliest door professionele clubs te ondersteunen bij hun pogingen om de Turkse competitie enige glorie te geven.

Dit verklaart waarom Batshuayi geconfronteerd wordt met zulke harde concurrentie bij zijn overstap naar de andere club in Istanbul. Een opmerkelijke keuze gezien het feit dat "Batsman" in zijn carrière al vaak geblokkeerd is geweest, bij bijna al zijn clubs, door een aanvaller van topniveau.

© photonews

Batshuayi heeft vaak getekend bij clubs waar het moeilijk was om door te breken

André-Pierre Gignac was nog steeds onmisbaar bij Marseille toen Batshuayi arriveerde, Diego Costa was de eerste keuze in de spits bij Chelsea. Rodrigo, Santi Mina en Kevin Gameiro domineerden de al productieve aanval van Valencia, terwijl het duo Wilfried Zaha - Christian Benteke, dat een belangrijke rol speelde bij Crystal Palace, lastig was om te vervangen.

Het was pas bij Borussia Dortmund, waar hij 9 doelpunten maakte in 14 wedstrijden voordat hij zijn enkelbanden scheurde, dat Michy Batshuayi het beste functioneerde en vooral te maken had met minder concurrentie. Voor de rest lijkt het erop dat de 30-jarige spits altijd bij clubs heeft gezeten die al een overvolle aanval hadden, waar hij niet de kansen kreeg die hij verdiende. Jammer, als je bedenkt dat elk seizoen clubs van hoog niveau in Europa op zoek zijn naar spitsen om in de basis te zetten.

Bij Galatasaray begon Batshuayi helaas op dezelfde manier: de Belgische aanvaller stond slechts twee keer in de basis in de eerste negen wedstrijden, in alle competities samen. Maar als hij inviel, deed Michy het altijd goed: hij maakte al vier doelpunten en gaf twee assists. Bijna altijd vanaf de bank.

Kan Batshuayi nog terugkeren naar de Rode Duivels?

Tijdens de laatste bijeenkomsten van het nationale elftal rees de vraag: zou Michy Batshuayi de aanval van België kunnen versterken? Het antwoord is zeker ja, en de statistieken van de voormalige Standard-spits tonen, ondanks zijn beperkte speeltijd, dat hij niets heeft ingeboet aan zijn efficiëntie en dat hij als invaller nog steeds een geducht wapen is.

Echter, Domenico Tedesco wil het hoofdstuk van de oude garde afsluiten. De bondscoach zal oudere spelers alleen selecteren als hun ritme goed is en als hij denkt dat ze een echte meerwaarde voor de selectie kunnen betekenen. Tedesco heeft al laten weten dat hij andere opties heeft.

Betekent dit dat door naar Galatasaray te gaan, Michy Batshuayi zijn laatste kansen om weer Rode Duivel te worden heeft verspeeld? Misschien niet, maar als hij er niet in slaagt om in de nabije toekomst een basisplaats te bemachtigen, zouden de deuren naar de nationale ploeg geleidelijk aan definitief gesloten kunnen worden.