Dirk Kuyt laat zich uit over eventueel ontslag bij nederlaag tegen Antwerp

Beerschot kan op sportief vlak moeilijk in een slechtere situatie zitten. De club staat na acht speeldagen alleen laatste met slechts één punt. Toch denkt coach Dirk Kuyt nog niet aan een ontslag.

"Er zijn trainers voor mindere resultaten ontslagen. Ik ben zelf niet iemand die daar één seconde mee bezig is. Ik probeer het maximale uit deze groep te halen", vertelde hij volgens DAZN.

"We doen er alles aan om goede resultaten te halen. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Nogmaals, ik focus me op de zaken waar ik de hand op heb. Dat soort beslissingen liggen niet bij mij", gaat hij verder.

Afgelopen seizoen kon hij met Beerschot wel kampioen spelen in de CPL. "Ik denk dat we allemaal weten waar de club vandaan komt, uit een zeer lastige situatie. Ik denk ook dat we allemaal weten dat er nog steeds veel dingen moeten verbeterd worden in de club."

"Ik ben blij met de verbeteringen die al plaatsvonden, maar het is niet altijd makkelijk werken. Ik loop niet weg voor een mooie en ambitieuze uitdaging. Op het moment dat ik ga nadenken, dan komen we weer bij het woord angst, dan zou ik denken over ‘wat als we zondag niet winnen’. Ik ben doodziek als we niet winnen, en wat de consequenties daarna zouden zijn zien we dan wel", besluit hij.