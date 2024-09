Ivan Leko staat voor een keerpunt: hij heeft keuzestress en kan Standard voor het eerst echt naar zijn hand zetten

De laatste tijd maakte Ivan Leko als Standard-trainer vaak keuzes "bij gebrek aan beter". Maar op het einde van september heeft Leko, voor het eerst sinds zijn aankomst opSclessin, de kans om weloverwogen keuzes te maken en een echte tactische identiteit te implementeren.

Er is al zoveel over geschreven. Gezien de middelen, financiële situatie en recente resultaten, heeft Standard zich aardig uit de slag getrokken tijdens de transferperiode, ook al zijn er meerdere spelers op huurbasis aangetrokken met aankoopopties die moeilijk te activeren zullen zijn.

Terwijl de eerste nieuwkomers er al twee maanden zijn en de nieuwelingen al enkele weken hebben gehad om zich aan te passen, heeft Ivan Leko eindelijk de kans om te doen wat hij nog nooit eerder bij Standard heeft kunnen doen: keuzes maken. En voor de Kroatische coach die tot dusver gedwongen was om vooral zijn ploeg te laten overleven, is dit een echt keerpunt in zijn passage aan de Maas.

In doel heeft Matthieu Epolo de twijfels weggenomen

Er is geen noodzaak om de ingewikkelde situatie van de zomer opnieuw uit te leggen. Arnaud Bodart slaagde er niet in te vertrekken, Matthieu Epolo was verzekerd van een basisplaats, maar had niet iedereen overtuigd ondanks enkele goede prestaties bij SL16 FC.

De jonge doelman heeft er net als collega's Davy roef en Colin Coosemans een uitstekend seizoensbegin opzitten. Bodart pakte in zijn periode onder de lat ook punten voor Standard, maar de 19-jarige Epolo heeft laten zien dat hij het op zijn minst net zo goed kan, met al zes clean sheets sinds het begin van het seizoen.

De verdedigende posities zijn bijna allemaal verdubbeld

Vorig seizoen, bij de komst van Leko, waren de defensieve zorgen zo groot dat Kostas Laifis, die uit de kern was gezet omdat hij zijn vertrek wilde afdwingen, moest worden teruggeroepen om het seizoen af te maken. Sommige spelers waren weinig betrokken, anderen waren geblesseerd. Ivan Leko moest roeien met de riemen die hij had.

Dit jaar is het anders. Er staat een stevige driemansdefensie (Ngoy - Bates - Sutalo) en potentiële vervangers Hautekiet en Noubi hebben laten zien dat ze een afwezigheid prima kunnen opvangen als dat moet. Afhankelijk van de tegenstander en het gewenste speeltype kan Leko dus zijn driemansverdediging aanpassen zoals hij dat wil. Een nieuwigheid. Ook op de flanken is er keuze genoeg.

© photonews

Price moet vechten voor zijn plaats, Sotiris en Djukanovic overtuigen niet

Hetzelfde geldt op het middenveld, met een interne concurrentiestrjid tussen Isaac Price, Marko Bulat, Aiden O'Neill en Leandre Kuavita. Achter de namen van Sotiris Alexandropoulos en Viktor Djukanovic worden nog steeds vraagtekens geplaatst. De aanpassingsperiode van deze twee spelers zou ondertussen toch achter de rug moeten zijn.

De twee aanvalsrollen zijn ook dubbel bezet

De samenstelling van de aanval is evenzeer boeiend. Standard kan een grote en een snelle jongen vooraan opstellen, zoals Anderlecht dat dedstijds deed met Koller en Radzinski. Die waren natuurlijk nog van een ander niveau dan Eckert Ayensa, Badamosi, Zeqiri en Benjdida. Afhankelijk van de speelstijl van de tegenstander kan Leko ook voor een ander soort combinatie opteren.

Voor het eerst sinds zijn aankomst bij Standard heeft Ivan Leko dus opties en keuzes op bijna alle posities op het veld. De Kroatische trainer slaagde er al in om aardig wat punten te sprokkelen. Hij heeft nu heeft hij nu de mogelijkheid om een echt competitief team op te bouwen. Nu pas gaan we hem kunnen beoordelen op zijn vermogen om nieuwe offensieve ideeën te implementeren.