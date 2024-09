Na moeilijke start met RSCA Futures: "Eerste keeper worden van Anderlecht is mijn ultieme doel"

RSCA Futures staat onder druk, maar doelman Timon Vanhoutte kijkt vol vertrouwen uit naar de komst van Zulte Waregem.

Het zijn sombere dagen in Anderlecht. De Brusselse beloften hebben tot nu toe een teleurstellend rapport van 1 op 15 in de Challenger Pro League.

De komst van Zulte Waregem heeft een persoonlijke betekenis voor doelman Timon Vanhoutte. Zijn familie woont in Waregem en is fan van Essevee, terwijl hij zelf is opgegroeid in Kortrijk en meer neigt naar KV Kortrijk.

Vanhoutte zat woensdag nog op de bank tijdens de Europese match van Anderlecht tegen Ferencváros. De 20-jarige doelman traint ook regelmatig mee met de A-kern. “Ik lig in balans met Timo Schlieck. Alleen de dag voor de wedstrijd van de Futures kom ik meetrainen, zodat ik de tactische bespreking kan meepikken. Eerste keeper worden van Anderlecht blijft op termijn wel mijn doelstelling”, aldus Vanhoutte tegenover Het Nieuwsblad.

Met het oog op de toekomst is het voor de Futures cruciaal om het degradatiegevaar zo snel mogelijk te keren. Vanhoutte blijft echter nuchter en benadrukt dat het klassement momenteel niet dramatisch moet worden opgevat.

De jonge doelman hoopt dat deze match het begin kan zijn van een ommekeer in het seizoen voor de Futures. Door de komst van de paus moet paars-wit dit weekend echter uitwijken naar het Leburtonstadion in Tubeke.