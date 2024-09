Rik De Mil praat over zijn hechte band met Mehdi Bayat: "Zo heb ik zelfs een zetel afgedwongen in mijn bureau"

Rik De Mil doet Sporting Charleroi herleven. De coach heeft zijn draai in Henegouwen volledig gevonden. En met Mehdi Bayat vond hij in één klap ook een partner in crime.

"De klik tussen Mehdi Bayat en mezelf is er vanaf het eerste moment", aldus Rik De Mil in Het Laatste Nieuws. "Het is moeilijk om uit te leggen hoe zoiets ontstaat."

"Bij het eerste gesprek met Bayat deed hij me meteen denken aan Vincent Mannaert", gaat de coach van De Zebra's verder. "Ook Mehdi is een gentleman die veeleisend is, maar tegelijkertijd héél duidelijk. Ook zijn visie over voetbal vind ik goed."

En dat is ongetwijfeld wederzijds. De Mil behoedde Charleroi vorig seizoen van degradatie en laat Het Zwarte Land ondertussen zelfs dromen van de Champions Play-Off.

"Ik klop hier dan ook soms lange dagen", lacht De Mil. "Dat is trouwens de reden waarom er een zetel in mijn bureau staat. Toen ik met de vraag kwam aanzetten vroeg Bayat meteen waarom ik dat nodig heb."

Welke ambitie mag Sporting Charleroi dit seizoen hebben?

"Ik ben van mening dat spelers gemakkelijker praten als ze in een zetel zitten in plaats van op een stoel", besluit de coach. "En daarbovenop wil ik door die lange dagen soms eens een halfuurtje gaan liggen. De zetel is er gekomen, hé." (lacht)