Stoelendans blijft duren bij Anderlecht: verrassende pion moet nu Neerpede onder zijn hoede nemen

Tim Borguet neemt de leiding over de jeugdacademie van RSC Anderlecht als nieuwe Chief Academy. Voorheen was hij Marketing Director en speelde een belangrijke rol in de commerciële heropleving van de club.

Borguet volgt Mikkel Hemmersam op, die besloot de club te verlaten om zijn ambities als hoofdtrainer van een eerste elftal na te streven. Ondanks het vertrek van Hemmersam blijft de sportieve structuur van de jeugdacademie intact.

Mikkel Hemmersam heeft in zijn tijd bij de club belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Onder zijn leiding werden er nieuwe managementstructuren geïntroduceerd, waaronder Football Director Henk Mariman en Talent Director Peter Verbeke. Daarnaast werden ook operationele verbeteringen doorgevoerd, zoals een versterkte technische staf, wat resulteerde in 18 talenten die sinds begin 2024 hun eerste profcontract hebben getekend.

Hemmersam verlaat de club op 1 oktober met het vertrouwen dat de jeugdacademie op Neerpede goed is voorbereid op de toekomst. Hij blikt trots terug op zijn werk: “Toen ik de kans kreeg om voor Anderlecht te komen werken, een club met een rijke geschiedenis en een duidelijke identiteit, was mijn keuze snel gemaakt. Ik ben er trots op dat we veel van onze doelen hebben bereikt.”

Tim Borguet, die op 1 december aan zijn nieuwe functie begint, is vastberaden om het werk van Hemmersam voort te zetten en de jeugdopleiding verder te ontwikkelen. Over zijn nieuwe rol zegt hij: “Onze jeugdopleiding is het hart én het sportief onderscheidend vermogen van deze club. Die unieke positie willen we versterken en zo streven naar nog meer continuïteit in de doorstroming en de impact van eigen opgeleid talent.”

Borguet heeft de ambitie om de strategische visie en het businessmodel van Neerpede verder te verfijnen. Met de aanstelling van Borguet blijft RSC Anderlecht inzetten op continuïteit en groei binnen de jeugdopleiding. Zijn ervaring als Marketing Director, waar hij verantwoordelijk was voor de mediamerken, merchandise en matchday-ervaring, zal hem helpen de jeugdacademie verder te professionaliseren. Het sportieve management blijft onder leiding van Mariman en Verbeke, terwijl Borguet de zakelijke en strategische kant van de academie zal leiden.