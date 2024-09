Vincent Janssen geeft aan waarom Antwerp nog geen topclub is en ziet Genk als uitzondering

Vincent Janssen, spits van Antwerp, blikt terug op het vorige seizoen en geeft een duidelijke uitleg over wat er tijdens de play-offs misliep. Volgens hem ontbrak het de ploeg aan de nodige scherpte en strijdlust in beslissende momenten.

"We hebben allemaal goeie gasten in het team, maar te braaf. Ik zelf heb wel de grinta op het veld, maar in de kleedkamer blijf ik eerder op de achtergrond", vertelt hij in HLN. "Dat was een belangrijke valkuil voor ons."

Daarnaast legt Janssen uit dat het voortdurend schakelen tussen verschillende competities een grote uitdaging was voor veel van zijn teamgenoten. "Voor veel jongens was zondag-woensdag-zondag spelen nieuw. Op woensdag speelde je tegen een ploeg als Barcelona in een 4-3-3 opstelling, en op zondag tegen een laag blok van een ploeg als Molenbeek met vijf verdedigers. Dat constante tactische aanpassen vergt veel van spelers, zowel fysiek als mentaal."

Dit heeft er volgens de spits toe geleid dat tegen het einde van het seizoen de scherpte er bij een aantal jongens niet meer was. Janssen begrijpt ook waarom coach Mark van Bommel eerder zei dat Antwerp nog geen topclub is.

"Een topclub kan makkelijk van het ene tactische plan naar het andere overschakelen," stelt hij. "We zijn op weg om een topclub te worden, maar dat proces kost tijd. Zelfs bij Manchester City duurde het vier jaar na de overname voordat ze kampioen werden."

Wat de Belgische competitie betreft, merkt Janssen op dat het spel vaak verdedigend ingesteld is. "In België is de eerste gedachte vaak: niets weggeven. Veel teams spelen met vijf verdedigers en zetten een blok van drie middenvelders ervoor, wat het voor spitsen als ik moeilijk maakt."

Toch ziet hij verfrissende uitzonderingen, zoals de aanpak van Genk. "Genk speelt ook met vijf achterin, maar hun vleugelspelers hebben aanvallende intenties, wat het spel veel dynamischer maakt."