Hoe moet het nu verder nadat Antwerpse derby werd stopgezet? Reglement is zeer duidelijk

De Antwerpse derby werd zondagnamiddag definitief gestaakt. Beerschot-fans bleven vuurpijlen op het veld gooien, waardoor scheidsrechter Lothar D'Hondt de spelers voor een tweede keer naar binnen moest sturen. Hoe zal het nu verder moeten?

De zenuwen stonden gespannen, al lang voor de Antwerpse derby. Leden van de harde kern van Beerschot hadden eerder al gedreigd de wedstrijd te onderbreken bij een eventuele achterstand.

Nadat Vincent Janssen de 4-0 maakte hadden ze er bij Beerschot duidelijk genoeg van. Er werden vuurpijlen op het veld geworden. Eerste keer een waarschuwing, bij de tweede keer werden de spelers naar binnen gestuurd.

Toen de spelers weer naar buiten kwamen, besloten de bezoekende supporters om voor de derde keer vuurpijlen en paarse rookbommen op het veld te gooien. Scheidsrechter Lothar D'Dhondt besloot om de wedstrijd definitief te staken.

Het zou nu zomaar kunnen dat de wedstrijd zelfs morgen opnieuw wordt gespeeld. Sinds vorig seizoen volgen er namelijk geen forfaitscores meer na het stopzetten van een wedstrijd. Het reglement is duidelijk. Afgelopen seizoen werd RWDM-Eupen na drie dagen hervat, voor vijf minuten.

'Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wegens verbaal geweld (spreekkoren) en/of wanordelijkheden buiten het speelveld in het profvoetbal wordt de wedstrijd verdergezet achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd en met de score op het moment van de stopzetting.'

'Wanneer tot een dergelijke stopzetting wordt besloten, herneemt de wedstrijd op maandag of dinsdag volgend op de speeldag waar de wedstrijd is stopgezet, behoudens wanneer dwingende redenen dit onmogelijk maken of wanneer een reeds geplande wedstrijd van één van de betrokken teams als gevolg heeft dat de spelers geen 48 uur rust tussen opeenvolgende wedstrijden kunnen genieten.'