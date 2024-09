Westerlo-coach Timmy Simons is enorm onder de indruk van een van zijn spelers en strooit met lof

Matija Frigan is dit seizoensbegin toch een revelatie bij Westerlo. Hij scoorde al bijna evenveel doelpunten nu in 9 matchen, als in heel het vorige seizoen.

KVC Westerlo kon zaterdag Standard zijn eerste thuisnederlaag aansmeren. Standard was de betere ploeg in eigen huis, maar de Kemphanen waren efficiënter en dat is wat telt.

Matija Frigan was alweer goed voor twee doelpunten, zo staat zijn teller na 9 speeldagen op vier. Afgelopen seizoen scoorde hij vijf keer in 31 wedstrijden.

Timmy Simons is erg onder de indruk van zijn spits "Vergeet niet dat Matija in zijn eerste seizoen bij Westerlo een aanpassingsperiode nodig had. Hij stond in het begin van het seizoen dicht bij een basisplaats. Tot hij ziek werd. Lucas Stassin greep zijn kans. Maar Matija knokte terug en groeit stilaan naar zijn beste vorm", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Met Matija hebben we vooraan iemand die de bal kan bijhouden. Hij is veel sterker geworden in de duels. Achteraan stond mijn verdediging pal. We namen geen risico’s. Als we konden uitvoetballen, deden we dat en stonden we echt onder druk, dan trapten we de lange bal", gaat hij verder.

"Standard heeft een moeilijk te manoeuvreren blok en speelde met veel grinta. Waardoor we bepaalde fases van de wedstrijd onder druk stonden. Ik noteerde wel weinig uitgespeelde kansen voor onze tegenstander en niet zo veel gevaarlijke standjes voor ons doel. De beste kansen waren voor ons. In de eerste helft had Matija zelfs een tweede keer kunnen scoren. Denk aan die kans van hem tegen de paal", besluit de Westerlo-coach.