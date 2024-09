Beerschot-spelers helemaal onder de mat gestopt: "Hij was al helemaal een drama"

Marc Degryse spaarde zijn kritiek niet na de Antwerpse derby en wees vooral naar het beleid van Beerschot als grootste oorzaak van de huidige sportieve malaise.

Volgens Degryse is er weinig hoop op beterschap, ongeacht wie de ploeg traint. "Je mag om het even welke trainer voor de groep van Beerschot zetten, het zal niet beter worden", stelde hij in HLN. De nadruk ligt voor Degryse op het gebrek aan betrokkenheid van de buitenlandse investeerders, wat volgens hem de kern van het probleem is.

Een belangrijk punt van kritiek was de aanpassing van het elftal met buitenlandse spelers. Degryse wees specifiek op de twee Saoedische spelers die Dirk Kuyt op de Bosuil moest inpassen. “Technisch konden zij nog mee, maar ze hebben helemaal geen gevoel voor duels of samenspel", aldus Degryse.

De nieuwe spits, Charly Keita, kreeg ook geen goedkeuring. De Ivoriaan solliciteerde nadrukkelijker naar kaarten dan naar goals. "Dat is al helemaal een drama." Voor Degryse is het duidelijk dat de huidige selectie simpelweg niet op het niveau zit om te overleven in de competitie.

Daarnaast betwijfelt Degryse of Beerschot nog een rol kan spelen in de strijd om het behoud. Zelfs een mogelijke deelname aan de eindronde ziet hij niet als een oplossing. "Beerschot is nu al een vogel voor de kat."

"Zelfs de eindronde kan geen soelaas brengen; de achterstand zal te groot zijn," concludeerde hij. Toch sprak Degryse enige mildheid uit richting Dirk Kuyt, die hij het voordeel van de twijfel geeft. "Per slot van rekening loodste hij de club naar eerste klasse", merkte hij op.