Frank Raes begrijpt iets helemaal niet nadat Beerschot-fans de derby laten stilleggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Antwerpse derby eindigde niet op de gehoopte manier. Nadat Beerschot-fans vuurpijlen op het veld bleven gooien moest de wedstrijd definitief gestaakt worden.

Er werd lang uitgekeken naar de Antwerpse derby. Voor het eerst in lange tijd namen Antwerp en Beerschot het nog eens tegen elkaar op op het hoogste niveau.

Maar bij een 4-0 tussenstand hadden de bezoekende supporters er genoeg van. Er werden vuurpijlen op het veld geworpen, waarna de wedstrijd even onderbroken werd.

Toen het nadien nog eens gebeurde kon de scheidsrechter niet anders dan de wedstrijd definitief te staken. Uiteindelijk heeft Beerschot besloten om forfait te geven voor de resterende 15 minuten.

'Ik begrijp niet dat die aankondiging van de Beerschot-fans niet kon verhinderd worden', vertelde Frank Raes bij Gazet van Antwerpen. Leden van de harde kern hadden namelijk eerder op de week al gedreigd de wedstrijd te onderbreken.

"De stewards kennen die mensen ook, ze hebben er misschien wat schrik van. Maar ze kennen die mensen toch? De straffen die op deze zaken staan, zijn vrij zwaar. Eventueel geen uitfans meer. Beerschot moet ook 50.000 euro boete betalen. En dan zijn er ook nog mensen die binnenkomen met een stadionverbod. Dat gebeurt dan zonder paspoortcontrole. In deze tijden zouden we toch al moeten weten wie in het stadion zit", besluit Raes.