Vanhaezebrouck doet dringende oproep na incidenten tijdens Antwerp-Beerschot

De Antwerpse derby werd zondagmiddag stopgezet. Het wangedrag van enkele Beerschotfans doet de discussie over wat hiermee moet gebeuren weer oplaaien.

Ze hadden het vooraf aangekondigd en het is ook zo uitgedraaid. Enkele supporters van Beerschot zorgden ervoor dat de derby tegen Royal Antwerp FC stopgezet werd.

De club wordt gestraft met een boete van 50.000 euro, maar eigenlijk heb je dat zelf als ploeg niet in de hand. Zeker al niet bij een match op verplaatsing.

Er werd al voorgesteld om hogere en fijnmazige netten te plaatsen. “Het is toch te zot voor woorden dat clubs extra kosten zouden maken voor die paar onnozelaars. Straf ze streng”, zegt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Het grote probleem is dat de supporters die dergelijke zaken doen gewoon niet voor rede vatbaar zijn en vaak ook onder invloed zijn, zo voegt Vanhaezebrouck er aan toe. “Ik maakte eens mee dat een boze supporter onze bus deed stoppen en met zijn hoofd ertegenaan begon te bonken, zo van de wereld was hij. Sorry, dan stopt het voor mij ook.”

De ex-trainer van KAA Gent heeft dan ook het nodige advies klaar. “Daarom roep ik spelers, trainers en clubleiders op om te stoppen met uitleg te geven aan de kant van het veld. Dan ga je mee in dat verhaal. Aan wie moet je daar een uitleg geven? Een normale mens gaat daar niet staan.”

Voglens Vanhaezebrouck weet men om wie het gaat. “Elke club, solidair met elkaar, zou ze moeten buitensluiten, zelfs al zijn het de eigen fans. Want iedere club en iedere lokale politieafdeling kent die heethoofden, zelfs met hun maskers aan.”