Verrassende basispion donderdag bij Anderlecht in Sociedad? Hubert ziet weinig andere mogelijkheden

Wisselvalligheid troef, naar het beeld van zijn ploeg... Yari Verschaeren speelde afgelopen woensdag nog zijn beste match van het seizoen, maar zaterdagavond in Dender gaf hij alweer niet thuis. Een andere Neerpede-boy mag dan weer wel hopen op een basisplaats.

Niemand had verwacht dat Yari Verschaeren al tijdens de rust gewisseld zou worden. Hij speelde niet groots, maar veel van zijn ploeggenoten presteerden nog slechter. Alleen Edozie liet enkele mooie dingen zien, vooral bij zijn doelpunt (0-1) na een individuele actie.

Wat betreft de wissel van Verschaeren, benadrukte coach Hubert dat het niet om zijn individuele prestatie ging. "Het had niets te maken met zijn eigen spel. Ten eerste: we spelen veel wedstrijden en moeten sommige spelers sparen."

"Hij zit momenteel aan het maximum van zijn fysieke mogelijkheden. Ten tweede: het was een tactische beslissing, Yari is dus niet geblesseerd. Collectief lieten we te veel ruimte op het middenveld, we misten agressiviteit, wisselden niet snel genoeg van flank en gaven te veel stilstaande fases weg."

Degreef maakt kans

Invaller Ashimeru kon het verschil niet maken. Anderlecht kreeg zelfs de 1-1 tegen na een prachtig schot van Scheidler. Hubert reageerde: "Twee keer hadden we deze aanval moeten onderbreken. Daar hadden we veel beter moeten doen."

Verwacht wordt dat Verschaeren donderdag tegen Real Sociedad niet in de basis zal staan. Tegen de Spaanse ploeg kiest Hubert waarschijnlijk voor meer zekerheid met Mats Rits naast Dendoncker. Maar mogelijk komt Tristan Degreef ook in de basis. Die speelde zondag - ondanks dat dat eerst het plan was - niet mee met de beloften tegen Zulte Waregem. De teleurstellende prestatie van Anders Dreyer en de hoopgevende invalbeurt van Degreef zullen daar wel iets mee te maken hebben.