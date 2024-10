Antwerp-uitblinker maakt niet voor de eerste keer indruk: "Plots vlogen er straaljagers over het veld"

Tjaronn Chery, dat is een schot in de roos gebleken voor Antwerp. De Nederlander mag dan al 36 zijn, maar hij brengt de fans wel in vervoering. Vooral zijn afstandsschoten vallen op. Zijn voormalige coach bij NEC Nijmegen, Rogier Meijer, is nog steeds onder de indruk van Chery's techniek.

Chery’s traptechniek, die hij perfect beheerst zonder veel tijd of ruimte nodig te hebben, is een opvallend aspect van zijn spel. Meijer deelt hoe hij al bij zijn eerste training bij NEC indruk maakte: “Plots vlogen er echte straaljagers over het terrein", zegt hij in GvA.

Deze techniek zorgde ervoor dat hij in 18 wedstrijden zes keer scoorde en vier assists gaf voor NEC. Vooral zijn doelpunt tegen Excelsior Rotterdam blijft Meijer bij: "Een draak van een wedstrijd, een beauty van een goal."

Ondanks zijn leeftijd van 36 jaar laat Chery zijn kwaliteiten in de Belgische competitie zien. Hij scoorde vijf doelpunten en gaf twee assists in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Meijer is niet verrast door deze prestaties: “Tjaronn waagde weleens zijn kans waarbij je dacht: oké, en wat nu? (lacht) Maar zelfs dán trof hij soms raak. Hij doet dit omdat hij gelooft in zijn kwaliteiten. Ik verwacht dat hij nog een paar goals gaat maken waarmee hij België zal verbazen. Dat zit gewoon ín hem en hij gaat het er op zijn 36ste niet meer uithalen.”

Chery’s fitheid valt eveneens op, wat volgens Meijer grotendeels te danken is aan zijn natuurlijke aanleg en levensstijl. Meijer vertelt een anekdote over hoe Chery bij NEC voor het eerst in zijn carrière geblesseerd raakte. Toen men hem voorstelde om krachttraining te doen, bleek dat Chery hier nooit eerder serieus mee bezig was geweest.

"Hij werkt geen speciaal programma af. Hij is gewoon fit door te trainen en goed te leven," aldus Meijer. Meijer gelooft dat Chery, wiens contract bij Antwerp tot medio 2026 loopt, op zijn 38e nog steeds van waarde zal zijn.

Hij verwijst naar Lasse Schöne van NEC, die op 38-jarige leeftijd nog steeds meedoet. "Voetballers worden beter getraind en weten precies wat ze doen," zegt Meijer. Hij is ervan overtuigd dat Chery, dankzij zijn techniek en inzicht, nog lang mee kan in het topvoetbal.