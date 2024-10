Antwerps gemeenteraadslid Filip De Winter stelt pertinente vraag: "Ik begrijp dat niet... We weten wie ze zijn"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maandagavond vond er in Antwerpen een gemeenteraadszitting plaats. Eén van de hoofdpunten op de agenda was de stopgezette derby tussen Antwerp en Beerschot, waar ook na de match nog veel ongeregeldheden waren. Burgemeester Bart De Wever kreeg heel wat vragen van de oppositie.

De belangrijkste vraag was natuurlijk hoe de incidenten konden gebeuren als ze een week op voorhand aangekondigd werden. De Wever antwoordde dat de politie had gezegd dat ze de veiligheid konden garanderen en dat hij geen poot had om op te staan om de wedstrijd zonder uitfans te laten doorgaan.

Maar er kwamen nog andere vragen. Onder meer van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter, die een paar zaken niet begreep in het proces. “Ik heb het zelf kunnen aanschouwen, het was hallucinant”, aldus Dewinter in Het Nieuwsblad.

“De fouilleringen waren duidelijk niet voldoende, zonder enig probleem kon je pyrotechnisch materiaal binnensmokkelen. En tijdens de wedstrijden konden gemaskerde Beerschot-hooligans zonder tegenwerk de netten doorbranden die moeten vermijden dat vuurpijlen op het veld belanden. Kan daar geen vuurvaste staaldraad voor gebruikt worden?"

Maar vooral was er veel onbegrip over het feit dat de acties waren aangekondigd en dat daar niks mee gedaan werd. De Winter stelde ook dat ze goed genoeg weten wie de relschoppers zijn.

"Ik snap niet waarom de politie daar niet heeft ingegrepen, net zoals ik niet begrijp waarom die kleine harde kern van Beerschot er op voorhand niet uitgehaald kunnen worden. We weten wie ze zijn.”