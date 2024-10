De lichtpuntjes richting behoud voor traditieclub in Challenger Pro League uitgelegd

Sporting Lokeren - Temse zit een beetje vroeger dan verwacht in de Challenger Pro League. Het is dan ook aanpassen aan het nieuwe niveau, maar na zes speeldagen hebben ze toch al twee puntjes gepakt.

Na een 2 op 18 is er natuurlijk nog geen reden tot euforie, integendeel zelfs. Toch blijven ze bij Sporting Lokeren-Temse zeker positief. Want er zijn wel een aantal redenen om toch in een goede afloop te blijven geloven.

Om te beginnen: de vernieuwde aanpak loonde. Lokeren-Temse ging wat lager in blok verdedigen, om zo minder in het mes te lopen en de tegenpartij KMSK Deinze te frustreren. Wat ook lukte.

Nog meer geloven in eigen kunnen?

De efficiëntie voorin? Die zou nog wat beter mogen, want er werden een paar grote kansen gemist. Maar achterin stond het wél als een huis. Getuige daarvan de eerste clean sheet voor de Waaslanders. Tot vreugde van Hans Cornelis ook.

"Mijn ploeg stond heel goed en heeft heel veel werk verricht. Het plan klopte, jammer dat we niet wonnen. Als je achteraan staat, dan moet je er hard voor werken. In de tweede helft kwamen we in de wedstrijd door de duels te winnen."

"Dat moet ook een boost geven naar de volgende wedstrijden toe. Want we moeten blijven geloven in onze kansen. Dat moeten we misschien zelfs nog een beetje meer doen", keek hij al vooruit naar de komende wedstrijden. Te beginnen met de derby tegen Beveren.