Peter Vandenbempt komt met mooie complimenten voor Jonas De Roeck en Antwerp

Royal Antwerp FC heeft duidelijk het goede ritme gevonden. Dat belooft voor de toekomst, zo oordeelt analist Peter Vandenbempt.

Toen de match tussen Royal Antwerp FC en Beerschot in de 75ste minuut werd stopgezet stond The Great Old al 4-0 op voorsprong.

“Het had aan de rust eigenlijk al 5-0 moeten zijn en 10-0 na 75 minuten was een juistere weergave geweest van de krachtsverhoudingen. Zó groot was het verschil”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Antwerp slaagt erin de juiste mix van jonge talenten zoals Doumbia en Corbanie en mannen als Janssen, Alderweireld en Chery met de nodige ervaring samen te laten spelen.

Al kreeg het wel een helpende hand van Beerschot. “Gaandeweg werd het verdedigende werk van Beerschot wel om van te huilen. Maar Jonas De Roeck laat Antwerp heel goed voetballen. Goeie balcirculatie, diepgang, snelheid erin, veel jongens met een goeie trap …”

De tussentijdse conclusie die Vandenbempt maakt is dan ook in het voordeel van Jonas De Roeck en Antwerp, zelfs ondanks de beperkte financiële mogelijkheden op de transfermarkt.

“Met een op papier minder rijk gestoffeerde kern, presteren ze op dit moment beter dan in de tweede helft van vorig seizoen”, besluit de analist.