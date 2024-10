'Raul wijst Schalke 04 af, maar Duitse traditieclub legt lat nog steeds hoog en mikt op ander Spaans voetbalicoon om Karel Geraerts op te volgen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Raul Gonzalez wordt niét de nieuwe coach van FC Schalke 04. De Spanjaard heeft geen trek in een terugkeer naar Duitsland. De traditieclub richt de pijlen op een ander Spaans voetbalicoon.

Raul Gonzalez wordt niet de opvolger van Karel Geraerts als coach van FC Schalke 04. Dat laat BILD weten.

De voormalige speler van Die Köningsblauwen was nochtans dé topkandidaat. Raul liet zelf inmiddels weten dat hij momenteel niet open staat voor een terugkeer.

Al wil dat niet zeggen dat Schalke 04 lager mikt. De volgende op het wenslijstje: Fernando Torres. Ook niet meteen de minste naam in de voetbalwereld.

Torres is momenteel aan de slag als coach van Atlético Madrid B. Het is momenteel niet duidelijk of hij wel open staat voor een Duits avontuur.

Hoe is de situatie bij FC Schalke 04?

Schalke 04 kampeert momenteel in de lagere regionen van de 2.Bundesliga. De traditieclub sprokkelde amper zeven punten uit zeven wedstrijden.