Anderlecht kan rekenen op enorme steun van de fans voor wedstrijd tegen Real Sociedad

Een grote groep Belgische supporters zal naar San Sebastian reizen voor Real Sociedad - Anderlecht. Er wordt gesproken over maar liefst 1.200 paars-witte supporters.

Volgens La Dernière Heure zouden ongeveer 1.200 supporters van RSC Anderlecht naar Spanje reizen om de topwedstrijd van hun team in de Europa League bij te wonen. Real Sociedad is duidelijk de meest prestigieuze tegenstander van Anderlecht in deze competitie en als er een verplaatsing was die je niet mocht missen, was het deze.

Na de overwinning tegen Ferencvaros bevindt Anderlecht zich in een goede positie al zullen ze toch hun best doen om een goed resultaat te behalen. Ze kunnen in ieder geval rekenen op sterke steun van hun publiek na een seizoen zonder Europees voetbal.

Maar deze grote Belgische groep zal ook de Spaanse politie op scherp zetten. We herinneren ons dat de politie enorm aanwezig was in Villarreal voor de achtste finale van de Conference League in 2023; dat zal dit keer ook het geval zijn.

LDH benadrukt dat een deel van de harde kern ook aanwezig zal zijn en dat men dus enkele incidenten vreest. Zeker gezien de supporters van Real Sociedad ook hun harde kern hebben in de tribunes.

Real Sociedad beleeft een nog lastiger begin van het seizoen dan paars-wit. Het staat momenteel 14e in La Liga en deelde de punten in de eerste Europese wedstrijd tegen OGC Nice. Een overwinning tegen Anderlecht lijkt noodzakelijk voor de Basken.