Dit is de echte reden waarom Jesper Fredberg in de tribune zit met een oortje

In een recente aflevering van de podcast 90 Minutes werd er uitgebreid gesproken over de rol van Brian Riemer en zijn assistenten binnen de technische staf van Anderlecht.

Een van de centrale thema's was de relatie tussen hoofdtrainer Brian Riemer en technisch directeur Jesper Fredberg. Vooral het onderdeel waarom Fredberg vaak in de tribune zat met een oortje.

De technisch directeur zat dus met oortjes in de tribune om te communiceren met de bank. De Deen zat hoog genoeg om het spel duidelijk te zien en kon daarmee tactische informatie doorgeven aan een van de assistenten van Riemer die op de bank zat. In de podcast was gewezen doelman van Anderlecht Frank Boeckx te gast. Volgens Frank Boeckx zocht Brian Riemer inderdaad een assistent voor in de tribune.

“Fredberg kon niet de nodige (financiële) middelen vinden om een extra assistent aan te stellen, waardoor hij zelf deze rol vervulde. Dit leidde tot een unieke situatie waarin Fredberg als de man met het oortje fungeerde, en op deze manier tactische aanwijzingen doorgaf aan de coach,” aldus de voormalige Anderlechtspeler.

Boeckx voegde eraan toe dat dit ook de manier was waarop ze probeerden het team te versterken. Dit gebeurde ondanks de financiële beperkingen die hen verhinderden om een volwaardige assistent aan te nemen.

Recentelijk werd Brian Riemer ontslagen als hoofdtrainer van Anderlecht, terwijl Jesper Fredberg zijn rol als technisch directeur behoudt. Filip Joos gaf aan dat het niet ideaal was dat de technische staf op deze manier moest functioneren.