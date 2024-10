Jérémy Doku doet monden openvallen en breekt record in de Champions League

Jérémy Doku heeft opnieuw indruk gemaakt in de Champions League. De vleugelspeler van Manchester City heeft een indrukwekkend record verbroken.

Dinsdag heeft Manchester City gewonnen op het veld van Slovan Bratislava. Een echte wedstrijd was het nooit, aangezien de Citizens met 0-4 zegevierden in de Slovaakse hoofdstad. Jérémy Doku gaf een assist op het tweede doelpunt, gescoord door Phil Foden.

Maar Doku was vooral een constante dreiging voor de verdediging en het doel van Slovan Bratislava. In feite heeft het Opta onthuld dat de Rode Duivel de bal 26 keer heeft aangeraakt in het Slovaakse strafschopgebied.

Een enorm aantal: het is een record in de Champions League sinds Opta statistieken bijhoudt, namelijk sinds het seizoen 2008-2009. Geen enkele speler heeft beter gepresteerd wat betreft balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied dan Jérémy Doku deze dinsdagavond.

In totaal had de Belg 87 balcontacten, wat betekent dat een derde van zijn balcontacten plaatsvond in het vijandelijke strafschopgebied; bijzonder indrukwekkend. Maar laten we ook benadrukken dat dit betekent dat Jérémy Doku waarschijnlijk een extra doelpunt of assist aan zijn mooie prestatie had kunnen toevoegen...

Kevin De Bruyne was afwezig wegens een blessure. Hij zal ook de interlands met de Rode Duivels missen, maar Jérémy Doku zou er wel bij moeten zijn.