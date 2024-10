Voormalige pion van STVV en Anderlecht heeft nieuw opvallend avontuur beet in Roemenië

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Samy Bourard heeft een nieuwe club gevonden. Hij was een vrije speler sinds deze zomer, maar nu heeft hij een contract getekend in de Roemeense eerste elasse.

Samy Bourard (28 jaar) werd opgeleid bij RSC Anderlecht tot aan de U21, voordat hij in 2016 bij Sint-Truiden tekende. Met de Kanaries speelde hij 5 wedstrijden voordat hij naar Nederland vertrok om bij FC Eindhoven te tekenen.

Bourard ging vervolgens naar ADO Den Haag, waar het ook goed voor hem ging (57 wedstrijden en 11 doelpunten). Hij speelde zelfs een seizoen in de Eredivisie (17 wedstrijden). In 2021 koos de voormalige pion van paars-wit en STVV echter voor een avontuur bij Fehervar in Hongarije, waar zijn carrière een moeilijkere wending nam.

In Hongarije speelde hij slechts 6 maanden (en 6 wedstrijden) voordat hij de zomer daarna koos voor een exotische uitdaging in Israël. Bij Hapoel Adera vond hij zijn vorm terug, met opnieuw een rol als spelverdeler die hij perfect vervulde (60 wedstrijden, 11 doelpunten, 6 assists).

Maar deze zomer verliet Bourard Hapoel en had hij sindsdien nog geen nieuwe club gevonden. Met weinig interesse uit België keerde hij niet terug en tekende hij uiteindelijk bij een Roemeense eersteklasser, Otelul Galati, momenteel op de 3e plaats in de rangschikking.

De broer van Samy Bourard, Yanis (17 jaar), speelt momenteel op Neerpede in het U18-team van RSC Anderlecht.