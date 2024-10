🎥 Kopzorgen voor Tedesco: Rode Duivel valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana kende woensdagavond een tegenvaller tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München.

De middenvelder startte de wedstrijd centraal naast zijn ploegmaat Youri Tielemans. Onana moest de wedstrijd na een uur staken wegens blessure.

Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. Onana ging vlak voor het uur zitten en leek last te hebben van een blessure. De ernst van de blessure is nog onbekend.

De blessure komt op een ongelukkig moment, met de aankomende interlands tegen Frankrijk en Italië voor de deur. Bondscoach Domenico Tedesco kan al geen beroep doen op sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku

En nu moet hij dus mogelijk ook rekening houden met een blessure van Onana. Het is nog afwachten hoe ernstig de blessure is en of dit gevolgen zal hebben voor de nationale ploeg.

Kopzorgen voor Amadou Onana met de interlandbreak voor de deur? 👀🇧🇪 pic.twitter.com/AR99y1z0VE — Play Sports (@playsports) October 2, 2024

Vincent Kompany

De wedstrijd stond in het teken van de terugkeer van Vincent Kompany naar Engeland. Na de overtuigende 9-2-zege tegen Dinamo Zagreb volgde nu een teleurstellende 1-0-nederlaag bij Aston Villa voor Bayern.