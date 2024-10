Vincent Kompany reageert nadat hij voor de eerste keer verliest met Bayern München

Vincent Kompany heeft woensdagavond zijn eerste wedstrijd verloren met Bayern München. Der Redkordmeister ging met 1-0 onderuit op het veld van Aston Villa.

Vincent Kompany is niet langer ongeslagen met Bayern München. Na een blitzstart in de competitie én de Champions League, kon Der Redkordmeister nu al twee keer op rij niet winnen.

Afgelopen weekend speelde Bayern gelijk tegen Bayer Leverkusen. Op woensdag kon Aston Villa ervoor zorgen dat Vincent Kompany en zijn troepen zonder punten naar huis moesten.

Het is overigens de eerste nederlaag in zeven jaar tijd voor Bayern München in de groepsfase van het toernooi. Ondertussen is de CL wel veranderd, waardoor de statistiek minder relevant is.

"Als het aankomt op winnen of verliezen, dan maakt de context van de vorige jaren niet uit", begint coach Kompany volgens HLN. "Elke wedstrijd heeft z'n eigen verhaal. We hadden grote kansen maar hebben die niet benut."

Bayern pakte de afgelopen weken uit met enkele enorme scores, maar nu kon de Duitse topclub geen enkele keer scoren. "Normaal gezien scoren we heel vlot, maar deze keer viel het tegen. En we gaven het een moment weg, daar heeft Aston Villa gebruik van gemaakt."

"Als we de bal hebben zijn we gevaarlijk, maar Aston Villa is een sterk team. Dit is geen makkelijke verplaatsing, we speelden echt niet slecht en gaven weinig weg. Als we blijven voortdoen met ons werk, gaan we vaak winnen. Ik ben overtuigd dat wij een team zijn dat vaker wel zal scoren dan dat het niet scoort. Maar vandaag was dat niet het verhaal", besluit hij.