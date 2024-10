Antwerp-coach Jonas De Roeck reageert voor het eerst na Antwerpse derby en doet duidelijke oproep aan de overheid

Het bleef enorm stil bij Antwerp en Beerschot na de gestaakte derby. Er mochten geen interviews gedaan worden na de wedstrijd, maar op het persmoment van vrijdag liet Antwerp-coach Jonas De Roeck zich wel uit over de derby.

Het werd afgelopen week al aangekondigd door leden van de harde kern van Beerschot, en nadien gebeurde het ook echt. De Antwerpse derby moest gestaakt worden nadat er vuurpijlen uit het uitvak bleven komen.

Na afloop vond er geen persconferentie plaats. Antwerp-coach Jonas De Roeck kwam op zijn persmoment deze vrijdag nog wel terug op het gebeuren.

"Het is jammer dat deze situatie gecreëerd is geweest door supporters die niet hun ploeg, maar hun eigen belang vooropstelden", is De Roeck scherp voor de Beerschot-fans die vuurpijlen op het veld gooiden. "Het moment waarop we het meest zouden moeten kunnen genieten, werd ons afgepakt."

"We vragen doorheen de week heel veel van onze spelers. Dan moeten die jongens, zéker na een winstmatch, de waardering kunnen krijgen van fans en media. Nu konden ze hun vreugde niet ten volle delen met de fans, én hun mening niet kwijt in interviews achteraf", gaat hij verder bij Gazet van Antwerpen.

De Antwerp-coach heeft ook nog een duidelijke boodschap voor de overheid. "Het zijn spijtig genoeg zaken die gebeuren in het hedendaagse voetbal, waar we dringend een oplossing voor moeten vinden. Ten eerste door de onderlinge solidariteit tussen de clubs te vergroten."

"Maar ook door de steun vanuit de overheid te verhogen. Die moet er echt harder op inspelen. Een minderheid aan supporters verbrodt het voor de anderen, die naar het stadion afzakken om de eigen ploeg aan te moedigen en het sportieve gevecht wil zien aangaan."