KV Mechelen-coach Besnik Hasi komt met goede en slechte blessure-updates: ook meer nieuws over Benito Raman

KV Mechelen zit met een heleboel geblesseerden. Coach Besnik Hasi gaf een zeer uitgebreide update over zijn spelerskern.

KV Mechelen zit dit seizoen met enorm veel geblesseerde spelers. Daarom moet coach Besnik Hasi, vooral in de verdediging, heel wat roteren.

Hij kwam vrijdag op zijn persconferentie met een zeer uitgebreide update over zijn spelerskern. "Van den Eynden (adductoren) heeft een kleine scheur, maar het is heel ongelegen op die plek. Er wacht hem zes weken revalidatie, dat is een streep door de rekening", begint hij.

"Van Cleemput traint individueel en sluit volgende week aan. Konaté zit vanaf zondag twee weken in Duitsland bij een specialist voor zijn type blessure. Vanheusden zal volgende week licht een individueel programma hervatten."

Op het middenveld zat Aziz Ouattara er ook niet bij zijn wegens een schorsing, maar er is meer aan de hand. "Ouattara is geschorst en heeft ook een geplande, kleine ingreep laten doen."

"Ngoy is individueel aan het trainen en zal niet meteen in de groep geïntegreerd worden. Antonio zet zijn revalidatie verder. Foulon heeft tweemaal meegetraind en mag weer alle oefeningen meedoen. De MRI-scan heeft geen ernstig letsel aangetoond bij Raman", besluit Hasi, die over Raman dus wel met goed nieuws kan komen.