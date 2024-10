Marlon Fossey zal al zijn zesde Clasico spelen met Standard: "Het is voor dit soort dingen dat ik blij ben hier te zijn"

Marlon Fossey is ondertussen al bekend met de Belgische Clasico. De Amerikaanse rechtsback van Standard gaf een voorbeschouwing op deze altijd zo speciale wedstrijd tijdens zijn persconferentie.

Marlon Fossey zal zondag al zijn zesde Clasico spelen in het shirt van Standard, op Anderlecht. Tijdens de persconferentie van vrijdag heeft de Amerikaanse verdediger vooruitgeblikt op deze altijd speciale ontmoeting, zowel voor de supporters als voor de spelers.

"Het zijn altijd tactische wedstrijden waarin je alles moet geven met heel je hart. Iedereen weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. Sommige spelers in de groep, zoals ik, beginnen echt te begrijpen wat een Clasico is en proberen dit aan de nieuwkomers te laten zien. Het is een wedstrijd waar het hele team naar uitkijkt."

Een wedstrijd die Standard zonder zijn supporters zal moeten spelen. "Ik denk niet dat hun afwezigheid een grote impact zal hebben, maar het is natuurlijk heel jammer. Ze spelen een grote rol in onze successen en we weten hoe belangrijk deze wedstrijd voor hen is, dus de intensiteit moet maximaal zijn."

Een behoorlijk aantal supporters heeft echter wel plannen gemaakt om naar de SL16 Football Campus te komen om de spelers nog een laatste keer te steunen op zaterdag, de dag voor de wedstrijd. "Ze hebben dit vorig jaar ook al gedaan, zonder aankondiging. Ik herinner me de emotie en het vuur dat in me brandde op dat moment, omdat niemand het verwachtte."

"Het is voor dit soort dingen dat ik blij ben hier te zijn", vervolgde Marlon Fossey, die vorige maand werd opgeroepen voor de Amerikaanse selectie, net voor de komst van Mauricio Pochettino.

"Ik wist dat ik enkele weken geleden in de voorselectie zat, maar ik dacht eerlijk gezegd niet dat ik uiteindelijk op de lijst zou staan. Het was een geweldig gevoel van trots, ik was erg geraakt toen ik tegen Nieuw-Zeeland speelde. Ik moest mijn emoties onder controle houden, maar ik begreep hoeveel tijd het kostte om daar te komen. Standard speelde een grote rol in mijn selectie, en dit is slechts het begin", besloot de rechtsback, die natuurlijk droomt van deelname aan het WK 2026 in eigen land.