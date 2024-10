Scenario Coucke in de maak? Daam Foulon spreekt over contractverlenging bij KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Daam Foulon staat terug op het veld na zijn hersenschudding. Er komen alvast spannende maanden aan bij KV Mechelen.

Daam Foulon scoorde voor KV Mechelen tegen KV Kortrijk, maar geraakte daarbij geblesseerd. Hij moest geblesseerd het veld verlaten. Een hersenschudding was het verdict, maar ondertussen traint hij al weer volop mee.

Na zijn geslaagde seizoen kwam er deze zomer een aanbieding uit Turkije. KV Mechelen was echter niet tevreden met het bod van Basaksehir, zo was eerder al te horen.

Nochtans leek de timing perfect voor een vertrek, want Foulon zit in zijn laatste contractjaar en KV Mechelen zal het scenario van Gaëtan Coucke, die gratis vertrok, wel willen vermijden dit keer.

“Dan moet je ofwel verlengen ofwel naar een oplossing zoeken, zodat de club er iets aan overhoudt”, vertelt Foulon heel erg duidelijk aan Gazet van Antwerpen.

“Verlengen zat er voorlopig niet in (ondanks twee Mechelse voorstellen, red.) . Er lopen gesprekken. We zullen zien wat de komende maanden brengen.”

Toch denkt hij niet om zomaar in een buitenlands avontuur te stappen. Hij is perfect gelukkig in ons land, dicht bij zijn familie.