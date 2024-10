🎥 Wat een schot! Jérémy Doku meteen beslissend voor Manchester City met eerste competitiedoelpunt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City heeft Fulham verslagen met 3-2. Jérémy Doku was beslissend bij zijn invalbeurt.

Manchester City had wat moeite om op gang te komen tegen Fulham. De bezoekers openden de score met een doelpunt van Andreas Pereira. Maar City had geen tijd om te twijfelen en de gelijkmaker van Mateo Kovacic volgde vijf minuten later. I

In het begin van de tweede helft scoorde de Kroaat nog een keer om de troepen van Pep Guardiola op voorsprong te zetten. Jérémy Doku mocht na een uur spelen invallen voor Jack Grealish. Castagne mocht bij Fulham het laatste kwartier spelen, zijn allereerste minuten van het seizoen in de competitie.

Helaas voor Castagne overtrof Doku hem. De supersub van de Cityzens zette zijn tegenstander flink onder druk voordat hij een krachtig schot onder de lat plaatste, voor de 3-1.

🇧🇪 Le 2e but de la saison de Jérémy Doku ! 🤩



📽️@voosportpic.twitter.com/eM9y6mN5LT — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) October 5, 2024

Uiteindelijk won Manchester City met 3-2, waarmee ze op één punt van Liverpool zijn genaderd, dat eerder op de dag won van Crystal Palace. Hoewel Doku punten scoorde, was het duidelijk een zure nederlaag voor Timothy Castagne.