Analist keihard na weeral "vreemde" uitleg Tedesco: "Ging hij daar geen komaf mee maken als opvolger van Martinez?"

Stef Wijnants uit stevige kritiek op bondscoach Domenico Tedesco en zijn selectiebeleid voor de Rode Duivels in de Nations League. Hij herinnert eraan dat Tedesco bij zijn aanstelling beloofde komaf te maken met het pamperen van vedetten, iets waarvoor Roberto Martinez vaak werd bekritiseerd.

"Was hij niet de man die de vedetten niet langer ging pamperen? De sterke figuur die iedereen in de pas zou laten lopen?", vraagt Wijnants zich verbaasd af in HBvL. Wijnants merkt op dat Tedesco's reputatie in een jaar tijd sterk is afgenomen.

Hij verwijst naar het opofferen van Thibaut Courtois en ziet de bondscoach nu vooral bezig met zijn eigen hachje te redden. "Hij heeft de beste doelman van de wereld geslachtofferd voor zijn eigen idealisme", stelt Wijnants.

Hij vindt het ook vreemd dat Romelu Lukaku niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg, terwijl hij diezelfde avond nog uitblonk voor Napoli met een goal en twee assists. "Dan ben je toch ook in staat om te spelen voor de nationale ploeg?"

Ook over de aanpak van de Nations League-wedstrijden tegen toplanden als Frankrijk en Italië is Wijnants kritisch. Volgens hem worden deze wedstrijden nu gezien als veredelde oefenmatchen, wat schadelijk kan zijn voor België's coëfficiënt. "Ondertussen zakt onze coëfficiënt steeds verder weg", waarschuwt hij. Dat is volgens Wijnants zorgwekkend voor de toekomst van het Belgische nationale team.

Tot slot uit Wijnants zijn verwondering over hoe Tedesco omgaat met Leandro Trossard, een belangrijke speler bij Arsenal. Hoewel Trossard nu weer een kans krijgt, moet hij het doen zonder steun van sterspelers als De Bruyne en Lukaku. Wijnants vreest dat Trossard de eerste zal zijn die kritiek krijgt als de prestaties tegen Frankrijk en Italië tegenvallen. "Drie keer raden wie het straks als eerste moet ontgelden", sluit Wijnants scherp af.