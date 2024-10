Patrick Goots ziet dat het dringend beter moet bij JPL-club: "Het was niet om aan te zien"

Beerschot kon voor het eerst sinds de openingsspeeldag nog eens een punt sprokkelen afgelopen weekend. Het werd 2-2 tegen KVC Westerlo, maar het moet beter, en snel.

Beerschot had sinds de openingsspeeldag (0-0 tegen OHL) geen punten meer gepakt. Het gelijkspel tegen Westerlo deed ongetwijfeld deugd, maar het moet nog een pak beter, dat weet ook Patrick Goots.

"Maar door hier en daar een puntje te sprokkelen, gaat Beerschot het niet redden. Al zeker niet op de manier – zonder diepe spits – waarop Beerschot in Westerlo heeft gespeeld. Het was niet om aan te zien en er was een flinke portie geluk mee gemoeid", begon hij bij Gazet van Antwerpen.

Beerschot kwam twee keer op voorsprong, maar Westerlo was wel de betere ploeg. Na de interlandbreak komen er nog een aantal zware wedstrijden aan voor de Kielse Ratten.

"Ondertussen heeft die andere promovendus, Dender, al vijftien punten gesprokkeld. Dat zijn meer dan vier (!) winstmatchen extra. De komende weken volgen Anderlecht (thuis), Kortrijk (uit), Gent (thuis) en Club Brugge (thuis). Om het cru te zeggen: een 3 op 12 zou al fantastisch zijn, maar daar schiet Beerschot natuurlijk niets mee op in het klassement", gaat Goots verder.

Maar alle hoop is nog niet verloren. We zitten nu een derde ver in de reguliere competitie. Goots maakt de vergelijking met KV Kortrijk afgelopen seizoen. "Het komt er vooral op aan om het team nu bij elkaar te houden. Dirk Kuyt doet wat hij kan. En zolang er een sprankeltje hoop is, moet Beerschot erin blijven geloven. Vorig seizoen gaf ook niemand nog een cent om KV Kortrijk, dat zich, weliswaar na een trainerswissel, alsnog kon redden."